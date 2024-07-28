Госдума разрешила вырубать лес вокруг Байкала 10 лет

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий вырубать лес вблизи озера Байкал вплоть до конца 2034 года. Сплошную вырубку легализовали на территории площадью около 7000 гектаров.
Инициатива нужна для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.
Впервые сплошные рубки леса возле Байкала разрешили в 2020 году. Закон разрешал вырубать деревья до конца 2024 года, разрешение продлевается еще на 10 лет.
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07.08.2023 2968