Госдума разрешила вырубать лес вокруг Байкала 10 лет

Автор: Сергей Агутин
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Лес
Фото: Baltphoto.ru

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий вырубать лес вблизи озера Байкал вплоть до конца 2034 года. Сплошную вырубку легализовали на территории площадью около 7000 гектаров.

Инициатива нужна для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Впервые сплошные рубки леса возле Байкала разрешили в 2020 году. Закон разрешал вырубать деревья до конца 2024 года, разрешение продлевается еще на 10 лет.

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