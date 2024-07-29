На трех участках трассы «Кола» 29 июля ограничат движение

В понедельник, 29 июля, на трех участках трассы «Кола» с 08:00 до 19:00 ограничат движение транспорта в обоих направлениях.

Так, ограничение скорости будет действовать на участке между 12 и 260 километрами, а также на 778-м километре трассы. В это время будут проводиться работы по ремонту дороги, выправке покрытия и установке дорожных знаков.

Также на участке между 124 и 126 километрами скорость движения ограничат в оба направления. Здесь будут проводить промазку швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой.