В новом отделении полиции в Кудрово смогут работать до 75 сотрудников

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового отделения полиции на Европейском проспекте, заказчиком его выступила АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области».

«Кудровская полиция стала одним из самых сложных, но самых интересных проектов строительного блока Ленинградской области. Финансировали работы застройщики, поэтому необходимо было постоянно искать баланс и договариваться. Получилось достойное отделение, оснащенное последними разработками в области безопасности и охраны», — рассказал Евгений Барановский.

В новом отделении полиции смогут работать до 75 сотрудников. Здесь размещен паспортный стол, дежурная часть и три изолятора временного содержания нарушителей правопорядка. Для служащих предусмотрены спортивный зал, кухня. Рядом находится гараж на пять машиномест.

Если Вы или Ваши родственники стали жертвой правонарушения или преступления, немедленно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или по телефону: 704-29-18 или «112». Полезные телефоны по Всеволожскому району по ссылке.