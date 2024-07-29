В новом отделении полиции в Кудрово смогут работать до 75 сотрудников

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового отделения полиции на Европейском проспекте, заказчиком его выступила АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области».Фото: lenobl.ru
«Кудровская полиция стала одним из самых сложных, но самых интересных проектов строительного блока Ленинградской области. Финансировали работы застройщики, поэтому необходимо было постоянно искать баланс и договариваться. Получилось достойное отделение, оснащенное последними разработками в области безопасности и охраны», — рассказал Евгений Барановский.
В новом отделении полиции смогут работать до 75 сотрудников. Здесь размещен паспортный стол, дежурная часть и три изолятора временного содержания нарушителей правопорядка. Для служащих предусмотрены спортивный зал, кухня. Рядом находится гараж на пять машиномест.
Если Вы или Ваши родственники стали жертвой правонарушения или преступления, немедленно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или по телефону: 704-29-18 или «112». Полезные телефоны по Всеволожскому району по ссылке.