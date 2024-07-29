Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 30 июля

Во вторник, 30 июля, движение по трассе «Кола» перекроют более чем на два часа.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 30 июля с 12.50 до 15.00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Мост разведут для прохода вниз по реке яхты Dirlanda.