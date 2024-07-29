Стало известно, сколько денег собрала предвыборная кампания Камалы Харрис

Сумма исчисляется сотнями миллионов долларов.
Спустя неделю с момента выдвижения Камалы Харрис в кандидаты на выборах президента США предвыборный штаб политика собрал порядка 200 миллионов долларов.
Как сообщил предвыборный штаб Харрис в социальных сетях, 66% пожертвований поступили от американцев, которые отправляют деньги в рамках предвыборной гонки впервые.
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24.07.2024 112