Стало известно, сколько денег собрала предвыборная кампания Камалы Харрис

Автор: Анастасия Щербакова
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Сумма исчисляется сотнями миллионов долларов.

Спустя неделю с момента выдвижения Камалы Харрис в кандидаты на выборах президента США предвыборный штаб политика собрал порядка 200 миллионов долларов.

Как сообщил предвыборный штаб Харрис в социальных сетях, 66% пожертвований поступили от американцев, которые отправляют деньги в рамках предвыборной гонки впервые.

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24.07.2024 112
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