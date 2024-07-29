Дожди и чуть выше +20°С: какой погоды ждать в Ленобласти и Петербурге на этой неделе

С 29 июля в регионы начнет поступать холодный воздух, а интенсивность осадков в последующие дни станет выше.

Согласно прогнозу синоптика Александра Колесова, на этой неделе жителей Петербурга и приграничных районов Ленобласти преимущественно ждет ненастная погода.

Сегодня в Санкт-Петербурге температура воздуха до +25 гр., но днем усилится ветер северо-восточного направления до 8-13 м/с, и прохладный воздух начнет поступать в наш регион. Так что в течение предстоящих нескольких дней будет довольно ровный фон температуры днем +21…+23 гр. и частые дожди, — прогнозирует синоптик.