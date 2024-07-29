В Усть-Луге на два года закроют на капитальный ремонт мост

В Усть-Луге стартовал капитальный ремонт моста. Он продлится два года.

За это время строители буквально разберут и соберут сооружение заново. Работы потребуют использования плавучих кранов, построения временного моста и обустройства около 500 метров подходящих дорог (сам мост около 250 метров).

«Мосту под 70 лет, второго такого в Ленобласти нет: у него много пролетов и крестовые железные фермы. В Усть-Луге он единственный и нужный: соединяет растущий поселок, рядом же — крупнейший порт», — рассказали в комитете по дорожному хозяйству.

Плановый срок окончания всех работ — октябрь 2026 года.