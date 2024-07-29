В Госдуме поддержали введение лимитов на продажу SIM-карт

Проект предусматривает ограничение числа SIM-карт на одного абонента как для граждан РФ, так и для иностранцев.

Комитет Госдумы по информполитике поддержал проект, устанавливающий лимит продажи SIM-карт одному абоненту.

Согласно документу, ограничения коснутся как граждан РФ, так и иностранцев. Россиянам хотят разрешить иметь не более 20 SIM-карт одновременно, тем временем прибывшим из-за рубежа — не больше 10.