The Times: Россия обогнала Британию в топ-10 промышленных стран

Великобритания впервые выбыла из топ-10 стран, лидирующих по уровню промышленного производства. Об этом сообщает газета The Times.

Согласно публикации, Британия опустилась с восьмого на 12-е место в рейтинге. Ее обошли Россия и Мексика – они заняли восьмое и седьмое место соответственно. Лидирующие места заняли Китай и США.

Согласно The Times, производственный сектор англичан критиковал предыдущие власти. Великобритания – единственная страна, у которой нет долгосрочного национального производственного плана.