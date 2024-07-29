Назван топ-10 самых распространённых в России китайских автомобилей

В топе рейтинга — модели от китайских автобрендов Haval, Geely и Chery.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», самым распространенным китайским автомобилем в России является кроссовер Haval Jolion. По состоянию на середину 2024 года, количество таких машин на дорогах страны достигло 116,2 тысяч единиц, что составляет 6,2% от общего числа «китайцев» в стране.

Второе место занимает кроссовер Geely Coolray с показателем 82,1 тыс. автомобилей (4,4% от всех китайских машин). Замыкает тройку лидеров Chery Tiggo 7 Pro Max — 67,3 тыс. машин и 3,6% доли.

В десятку наиболее популярных китайских моделей в России также вошли Chery Tiggo, Omoda C5, Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 4 Pro. Кроме того, в рейтинг попали уже снятые с производства Lifan X60 и Great Wall Hover H3.