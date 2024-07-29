ОК и Банк России расскажут о финансовой грамотности и кулинарии

Одноклассники и Банк России запускают совместный проект «Кухня и финансы». Эксперты ЦБ и создатели контента расскажут о насущном: как защититься самому и уберечь близких от финансового мошенничества, как вести бюджет, что происходит с ценами и чего ждать в будущем. Это не просто проект по финансовой грамотности, в нём не будет скучной теории и задач с цифрами. Все сложные темы будут обсуждаться легко, а поможет в этом то, что любим мы все, – вкусная еда.

С 29 июля по 2 августа в группе проекта «Финансовая культура», которую ЦБ ведёт в ОК, пользователи соцсети смогут принять участие в проекте «Кухня и финансы»: научиться новому через образовательный контент, добавить в свой блокнот несколько новых рецептов и поучаствовать в конкурсах с призами. В среду, 31 июля, Александр Коланьков из Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России и Павел Сизов, кулинарный блогер и автор группы CHEF.VIBE в ОК, будут ловить и готовить карпа и обсуждать, как не попасться на крючок мошенников. Они расскажут о популярных схемах обмана, дадут пользователям советы о том, как сохранить свои деньги и уберечь близких от злоумышленников.

В четверг, 1 августа, в 17:00 начнётся прямой эфир на тему «Почему растут цены и что может их сдержать». Андрей Ганган, первый замдиректора Департамента денежно-кредитной политики Банка России, расскажет, как формируются цены, которые мы видим в магазинах, поделится прогнозом о том, что ждёт нас в ближайшем будущем, и ответит на вопросы пользователей соцсети.

Помимо этого, аудитория ОК сможет принять участие в фотомарафоне, пройти небольшой юмористический тест, установить тематические рамки на аватар и скачать набор стикеров. Из других публикаций в группе «Финансовая культура» пользователи соцсети узнают, как заниматься финансовым планированием, вести бюджет и заполнять холодильник для всей семьи, как не тратить лишние деньги на ненужные продукты в магазине, как сохранить накопленные сбережения.