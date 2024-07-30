Срок службы в армии для новых граждан РФ могут увеличить до двух лет

В Госдуме предложили увеличить срок военной службы до двух лет и повысить призывной возраст для новых граждан РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Также председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой подготовить законопроект о постановке иностранных граждан на воинский учет. Предполагается, что это будет происходить одновременно с получением ими российского паспорта.

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