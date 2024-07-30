В Сосновом Бору стартовал ремонт Копорского шоссе

Автор: Гузель Галимова
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В Сосновом Бору стартовал ремонт двухкилометрового участка дороги на Копорском шоссе.

Работы развернулись от железнодорожного переезда по улице Набережной до дома №24. Дорожники полностью снимут верхний слой асфальта на поврежденных участках, восстановят покрытие и обустроят примыкания. Для надежности асфальт будут укладывать будут в два слоя.

Работы продлятся до конца августа.

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