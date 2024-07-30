Более 8 млн рублей собрали для бойцов СВО на «Балтик Ралли»

Автор: Гузель Галимова
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За два дня мотофестиваля «Балтик Ралли» фонд «Ленинградский рубеж» собрал 8,1 млн рублей для поддержки бойцов на СВО.

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Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Средства будут направлены на обеспечение специальными средствами и транспортом военных частей в зоне СВО,  сообщил Александр Дрозденко в своем тг-канале.

«Спасибо, всем кто участвовал!» — написал губернатор.

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