Более 8 млн рублей собрали для бойцов СВО на «Балтик Ралли»

За два дня мотофестиваля «Балтик Ралли» фонд «Ленинградский рубеж» собрал 8,1 млн рублей для поддержки бойцов на СВО.
Средства будут направлены на обеспечение специальными средствами и транспортом военных частей в зоне СВО, сообщил Александр Дрозденко в своем тг-канале.
«Спасибо, всем кто участвовал!» — написал губернатор.
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