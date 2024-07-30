Единовременная выплата контрактникам в Ленобласти будет положена и при повторном заключении контракта на военную службу.

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Соответствующий правовой акт 24 июля подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти. С предложением выступил прокурор области Сергей Жуковский.

Теперь за заключившими контракт сохраняется право на получение единовременной денежной выплаты при повторном заключении контракта, если ранее денежная выплата из областного бюджета уже предоставлялась.

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Отмечается, что такое решение было принято для «всесторонней поддержки участников специальной военной операции и в связи с высокой социальной значимостью вопроса».