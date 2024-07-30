Во Всеволожске с женщины сняли кожу, как чулки. Но врачи ее спасли

Пациентка больницы Всеволожского района восстановилась после того, как ее переехал многотонный «КамАЗ» возле магазина-склада во Всеволожске.

Тяжелые колеса машины отрывали кожу с ног. В результате она была полностью отделена от мышц и фасций, как чулок, под которым образовалась огромная гематома.

Обширная травма была полностью лишена кровоснабжения. Был риск некроза кожи, мягкий тканей, сепсиса, ампутации ног или гибели пациентки.

Всеволожские хирурги полностью отделили кожу, очистили ее от мягких тканей, убрали несколько нижних слоев, сделали в ней отверстия, чтобы избежать скопления новых гематом. Затем кожу пришили обратно. Операция заняла 8 часов. Спустя месяцы женщина ходит сама.