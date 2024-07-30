Врач назвала готовые полежавшие продукты, которые нельзя греть в микроволновке

Автор: Анастасия Щербакова
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Дело в том, что температуры микроволной печи недостаточно, чтобы избавиться от бактерий, которые уже начали размножаться во вчерашней еде.

Врач Александра Филева советует подвергать готовые продукты после хранения в холодильнике термической обработке с высокой температурой. А именно — на сковороде или в духовке. Дело в том, что в полежавшей еде начинают размножаться бактерии, и микроволновая печь может только ускорить их развитие.

Специалист в беседе с порталом «Доктор Питер» заявила, что температуры в микроволновке, как правило, недостаточно, чтобы избавиться от микроорганизмов. Например, к таким бактериям относится возбудитель ботулизма Clostridium botulinum, появляющийся в картофеле при неправильном хранении. Низкая температура нагрева может привести к еще большему числу патогена в продукте.

Также не стоит греть в микроволновке готовые яйца и курицу. Дело в том, что белки в составе этих продуктов начинают денатурироваться при быстрой термической обработке.

Приводит к неравномерному прогреванию и возможному сохранению опасных бактерий, таких как сальмонелла. Рекомендуется разогревать курицу до внутренней температуры 75 °C — на плите или в духовке, — заявила врач.
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