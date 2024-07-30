Назван район Ленобласти с наибольшим числом летальных случаев во время отдыха на водоемах

Согласно статистике регионального МЧС, всего за купальный сезон в водоемах области утонули 30 человек. Шесть летальных случаев приходятся на один район.

Водоемы Всеволожского района Ленинградской области стали самыми опасными для отдыха. Здесь с начала купального сезона погибли шесть человек.

Как пишет 47news, ссылаясь на региональное МЧС, в списке наиболее опасных водоемов: Пугаревский и Кузьмоловский карьеры, озера Хепоярви, Лаппелевское, Коркинское и Боровое.