Назван район Ленобласти с наибольшим числом летальных случаев во время отдыха на водоемах

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Согласно статистике регионального МЧС, всего за купальный сезон в водоемах области утонули 30 человек. Шесть летальных случаев приходятся на один район.

Водоемы Всеволожского района Ленинградской области стали самыми опасными для отдыха. Здесь с начала купального сезона погибли шесть человек.

Как пишет 47news, ссылаясь на региональное МЧС, в списке наиболее опасных водоемов: Пугаревский и Кузьмоловский карьеры, озера Хепоярви, Лаппелевское, Коркинское и Боровое.

Вам будет интересно
Назван район Ленобласти с наибольшим числом летальных случаев во время отдыха на водоемах мчс, Ленобласть, водоемы
Только один водоем пригоден для купания в Петербурге
В Санкт-Петербурге проводят мониторинг качества воды девяти акватории на 24 пляжах. По итогу проверок санитарным нормативам соответствует только один водоем. По...
23.07.2024 184
Автор