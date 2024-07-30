Названа причина пустых полок в магазинах «Пятерочка» в некоторых регионах России

Ранее в Сети стали тиражироваться фото из магазинов «Пятерочка», в которых некоторые полки были абсолютно пустыми.

В X5 Group прокомментировали сообщения СМИ о пустых полках в некоторых магазинах «Пятерочка», расположенных в городах Золотого кольца России. В компании заявили, что столкнулись с дефицитом кадров на распределительном центре в Ярославской области.

В настоящий момент на распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами, в том числе с отъездом рабочих-мигрантов на родину. Для решения таких локальных проблем мы привлекаем дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов России, — приводит сообщение компании РИА Новости.