Госдума приняла во II чтении закон о запрете продажи энергетиков детям

Реализация тонизирующих напитков несовершеннолетним будет запрещена с марта следующего года.
Во вторник, 30 июля, Госдума одобрила во втором чтении закон, запрещающий продажу энергетических напитков лицам младше 18 лет. Документ в случае окончательного принятия вступит в силу с марта 2025 года.
Среди молодёжи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. Вводится запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним на территории всей страны, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер парламента добавил, что закон также дает регионам дополнительные полномочия в части ограничения мест и времени продажи энергетиков.
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