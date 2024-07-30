Госдума приняла во II чтении закон о запрете продажи энергетиков детям

Реализация тонизирующих напитков несовершеннолетним будет запрещена с марта следующего года.

Во вторник, 30 июля, Госдума одобрила во втором чтении закон, запрещающий продажу энергетических напитков лицам младше 18 лет. Документ в случае окончательного принятия вступит в силу с марта 2025 года.

Среди молодёжи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. Вводится запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним на территории всей страны, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер парламента добавил, что закон также дает регионам дополнительные полномочия в части ограничения мест и времени продажи энергетиков.