В Приэльбрусье нашли тело туристки из Петербурга

Альпинистка отправилась в поход в горное ущелье в Кабардино-Балкарии и пропала. Тела туристки и ее спутника обнаружили на горе Юном на высоте 3200 метров спустя сутки после пропажи.

Накануне, 29 июля, в Кабардино-Балкарии была организована поисковая операция двух туристов, отправившихся в поход в горное ущелье Адыр-су. Как сообщили в МЧС, при восхождении пропала жительница Петербурга и ее приятель из Москвы. Туристы должны были вернуться в назначенное время, однако этого не произошло.

Поисковая операция осуществлялась при помощи вертолета МЧС, однако найти пропавших не удалось. 30 июля тела альпинистов обнаружили случайные туристы на горе Юном на высоте 3200 метров, передает ведомство.

Фото: МЧС РФ