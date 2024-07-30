Насильник забрался в квартиру к 52-летней женщине через окно в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту преступления против половой свободы в Санкт-Петербурге.  

Установлено, что ночью 24 июля злоумышленник проник через открытое окно в квартиру, расположенную на первом этаже дома на Октябрьской набережной в Петербурге. И совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 52-летней хозяйки квартиры.

Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).

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16.12.2020 36859
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