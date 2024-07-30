В Петербурге вырос спрос на элитное жилье

За первое полугодие в Санкт-Петербурге продали элитных 780 квартир. Это больше прошлогоднего показателя вдвое.

Чаще всего такое жилье приобретали в центральных районах города: Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском и Центральном. Из них 80 % договоров пришлись на Петроградский район.

Более 60 % всех транзакций были совершены в ипотеку. Средняя цена за квадратный метр в элитных объектах сегодня составляет 562 тысячи рублей. Это на 11 % больше, чем в 2023 году.