В Петербурге вырос спрос на элитное жилье

За первое полугодие в Санкт-Петербурге продали элитных 780 квартир. Это больше прошлогоднего показателя вдвое.
Чаще всего такое жилье приобретали в центральных районах города: Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском и Центральном. Из них 80 % договоров пришлись на Петроградский район.
Более 60 % всех транзакций были совершены в ипотеку. Средняя цена за квадратный метр в элитных объектах сегодня составляет 562 тысячи рублей. Это на 11 % больше, чем в 2023 году.
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07.08.2023 2982