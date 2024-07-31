«Школьный набор» за год подорожал на 10%

Типовой набор товаров, нужных для подготовки школьника к новому учебному году, в июле стоил 14,6 тыс. рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году в тот же период.

В эту сумму вошла покупка формы, рюкзака, рубашки и брюк или юбки, повседневной и спортивной обуви, футболки, пенала, канцтоваров, дневника и тетрадей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитиков «Платформы ОФД».

При этом объем основных предшкольных покупок в этом июле ниже прошлогоднего уровня на 14%. Выше спрос лишь на канцелярские наборы, тетради и дневники. Более 60% товаров из указанного набора в июле россияне приобрели онлайн.