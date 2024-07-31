На федеральной трассе в Ленобласти закроют сразу два моста на капремонт

С 1 августа на капитальный ремонт закроются два моста на трассе А-215, соединяющей Ленинградскую, Вологодскую и Архангельскую области.

Подрядчик с завтрашнего дня приступить к устройству временного объезда рядом с мостом через реку Шакшозерка. 19 августа аналогичные работы начнутся у моста через Янегу. В октябре движение по этим двум переправам будет закрыто, а транспорт пустят по временным сооружениям, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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Во время капитального ремонта скорость движения на участках работ по временным сооружениям будет ограничена до 40 км/ч.