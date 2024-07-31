Мужчина стрелял в петербуржца из ружья, спрятавшись за машиной во Всеволожском районе

В экстренные службы 30 июля около 13:00 обратился 22-летний житель Санкт-Петербурга. В него стреляли из пневматики на проспекте Строителей в Кудрово Всеволожского района.

Полицейским молодой человек рассказал, что ждал возле дома знакомого. Услышал хлопок, обернулся и увидел, как метрах в пяти мужчина целится в него из пневматического ружья, спрятавшись за открытым багажником.

Молодой человек испугался и скрылся в подъезде. Агрессор уехал на синем Volkswagen Polo, иномарку остановили на Европейском проспекте в Кудрово. За рулем сидел 45-летний местный житель.

Мотивы агрессора устанавливаются. С конца 1990-х мужчина привлекался к уголовной ответственности за наркотики и кражи.