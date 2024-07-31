Мужчина стрелял в петербуржца из ружья, спрятавшись за машиной во Всеволожском районе

В экстренные службы 30 июля около 13:00 обратился 22-летний житель Санкт-Петербурга. В него стреляли из пневматики на проспекте Строителей в Кудрово Всеволожского района.
Полицейским молодой человек рассказал, что ждал возле дома знакомого. Услышал хлопок, обернулся и увидел, как метрах в пяти мужчина целится в него из пневматического ружья, спрятавшись за открытым багажником.
Молодой человек испугался и скрылся в подъезде. Агрессор уехал на синем Volkswagen Polo, иномарку остановили на Европейском проспекте в Кудрово. За рулем сидел 45-летний местный житель.
Мотивы агрессора устанавливаются. С конца 1990-х мужчина привлекался к уголовной ответственности за наркотики и кражи.
Вам будет интересно
Уровень общей раскрываемости преступлений в Ленинградской области вырос с 38,5 % в 2022 до 46,5 % в 2023 году. Число раскрытых...
12.01.2024 1443