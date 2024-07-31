Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 350 военнослужащих, боевая бронированная машина «HMMWV» производства США, 122-мм гаубица Д-30, 100-мм пушка «Рапира». Уничтожен склад боеприпасов.

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Подразделения группировки войск «Запад» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 470 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30. Также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Противник потерял до 710 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, три 155-мм гаубицы М777 производства США, два автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Анклав-Н». За сутки уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в западном направлении. Отражены три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 152-мм гаубицу «Мста-Б», пять 122-мм гаубиц Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Paladin» производства США, а также 152-мм гаубица Д-20.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 100 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, 155-мм гаубицу М777 производства США, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и 152-мм гаубицу Д-20. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 42 беспилотных летательных аппарата.