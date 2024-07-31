Нетрезвый мужчина напал на сотрудников скорой помощи в Петербурге

В полицию Санкт-Петербурга 30 июля поступило сообщение от очевидцев о том, что во дворе дома № 17 на проспекте Большевиков мужчина напал на бригаду скорой помощи.

Полицейские возле дома № 11 по подозрению в совершении преступления задержали 56-летнего неработающего мужчину. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Заведено уголовное дело по ст. 213 ч. 1 УК РФ (хулиганство).