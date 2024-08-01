Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на КАД у Мурино

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на 33-м км кольцевой автодороги.

По предварительным данным, 24-летний водитель Ford Mondeo не справился с управлением и врезался в соседнем ряду в автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

Фото: 78.ru

В результате пассажир Volkswagen, мужчина на вид 30 лет, скончался на месте происшествия. Второго пассажира и водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. Водителя Ford доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.