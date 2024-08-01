Однако попасть в страну смогут не все граждане РФ.
Венгрия упростила порядок въезда и пребывания для граждан России и Белоруссии. Однако посещать страну по-прежнему могут не все жители РФ и республики.
Как отметил президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, речь идет о поездках, связанных с рабочими командировками.
Упрощение въезда относится в первую очередь к служебным и бизнес-командировкам. Поэтому никакого облегчения для туристов в этой истории не предвидится, — цитирует эксперта «М24».
Вам будет интересно
Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин одобрил постановление о продлении действия безвизового режима для граждан России на срок до 60 дней. Также он...
16.07.2024 215