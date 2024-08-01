Россиянка, выступившая на Олимпиаде, отравилась после заплыва по Сене: это уже второй случай

Ранее недомогание после соревнований по триатлону почувствовал канадский спортсмен.

Россиянка Екатерина Шабалина, выступающая за сборную Казахстана на Олимпийских играх, получила отравление после соревнований по триатлону.

Одним из этапов соревнований был заплыв по реке Сена. Сразу после спортсменка пожаловалась на плохое самочувствие. В итоге Шабалиной пришлось сойти с дистанции.

При этом накануне в подобной ситуации оказался и канадец Тайлер Миславчук. Его стошнило сразу после финиша, что попало в прямую трансляцию Игр.