В Петербурге полторы недели ищут пропавшего 38-летнего мужчину

Автор: Анастасия Щербакова
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О судьбе петербуржца ничего неизвестно с 22 июля.

Волонтеры «ЛизаАлерт» просят помощи в поисках 38-летнего Маликова Тимура Константиновича. Мужчина ушел из дома 22 июля и бесследно пропал.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер
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