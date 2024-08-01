В Петербурге полторы недели ищут пропавшего 38-летнего мужчину

О судьбе петербуржца ничего неизвестно с 22 июля.
Волонтеры «ЛизаАлерт» просят помощи в поисках 38-летнего Маликова Тимура Константиновича. Мужчина ушел из дома 22 июля и бесследно пропал.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.
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01.08.2024 41