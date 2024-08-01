Число пострадавших после обрушения части дома в Нижнем Тагиле выросло до 10 человек

По неподтвержденным данным, в результате ЧП мог погибнуть один человек.

Согласно оперативным данным экстренных служб, количество пострадавших после обрушения подъезда в Нижнем Тагиле составляет 10 человек. Среди них пять детей.

Также поступила информация об одном погибшем. Однако Следственный комитет по Свердловской области не подтвердил эти данные. На месте ЧП продолжается разбор завалов.

К поисково-спасательным работам привлечены 6 кинологических расчётов. Всего задействованы более 220 специалистов и 55 единиц техники, — передает МЧС.

Обрушение части дома произошло в результате взрыва газового баллона.