На Петербурге в конце рабочей недели обрушатся ливни с грозой

МЧС предупреждает жителей и гостей города об ухудшении погодных условий.
Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 2 августа в Петербурге ожидается ряд опасных метеорологических явлений.
Так, в Северной столице пройдут ливни с грозой, сопровождаемые сильным ветром.
Также ухудшение погодных условий прогнозируется в конце рабочей недели и в Ленинградской области. Местами в 47-м регионе пройдут сильные дожди, а температура воздуха днем составит до +24°С.
Вам будет интересно
Любители «тихой охоты» Ленобласти похвастались в социальных сетях богатыми урожаем голубики. Жительница рассказала, что столько ягод удалось найти «там, где ходит...
01.08.2024 49