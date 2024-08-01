На Петербурге в конце рабочей недели обрушатся ливни с грозой

МЧС предупреждает жителей и гостей города об ухудшении погодных условий.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 2 августа в Петербурге ожидается ряд опасных метеорологических явлений.

Так, в Северной столице пройдут ливни с грозой, сопровождаемые сильным ветром.

Также ухудшение погодных условий прогнозируется в конце рабочей недели и в Ленинградской области. Местами в 47-м регионе пройдут сильные дожди, а температура воздуха днем составит до +24°С.