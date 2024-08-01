Количество пострадавших после обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле продолжает расти

ЧП произошло в результате взрыва бытового газа.

По уточненным данным МЧС, количество пострадавших после обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле выросло до 12 человек. Среди них — шесть детей.

В поисково-спасательной операции на месте происшествия работают более 450 специалистов и 75 единиц техники.

Ранее появившаяся информация об одном погибшем не подтверждена.