Количество пострадавших после обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле продолжает расти

Автор: Анастасия Щербакова
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ЧП произошло в результате взрыва бытового газа.

По уточненным данным МЧС, количество пострадавших после обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле выросло до 12 человек. Среди них — шесть детей.

В поисково-спасательной операции на месте происшествия работают более 450 специалистов и 75 единиц техники.

Ранее появившаяся информация об одном погибшем не подтверждена.

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01.08.2024 62
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