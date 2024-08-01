Количество пострадавших после обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле продолжает расти

ЧП произошло в результате взрыва бытового газа.
По уточненным данным МЧС, количество пострадавших после обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле выросло до 12 человек. Среди них — шесть детей.
В поисково-спасательной операции на месте происшествия работают более 450 специалистов и 75 единиц техники.
Ранее появившаяся информация об одном погибшем не подтверждена.
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01.08.2024 62