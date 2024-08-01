В Минцифры рассказали, смогут ли программисты уволиться с работы, не погасив IT-ипотеку

Ранее в СМИ появилась информация, что айтишники не смогут расторгнуть трудовой договор, не закрыв жилищный кредит.

Минцифры опровергло сообщения о том, что сотрудники IT-компаний не смогут уйти с работы, пока не выплатят полностью ипотеку по льготной программе.

Переходить в другие ИТ-компании на протяжении всего срока ипотеки можно неограниченное количество раз. Главное, чтобы они были аккредитованными и получали налоговые льготы. При увольнении из одной организации есть 6 месяцев, чтобы устроиться в другую. В течение этого времени сохраняется льготная ставка, — заявили в ведомстве.