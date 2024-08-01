В Турции экстренно посадили самолет, следовавший в Петербург

Автор: Анастасия Щербакова
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После приземления рейс был отменен. Пассажиры остались в аэропорту.

Рейс Анталья-Санкт-Петербурге экстренно развернули спустя час после вылета обратно в аэропорт.

По имеющимся данным, борт вылетел в 12:55, а через час пассажирам объявили о возвращении в воздушную гавань Антальи без объяснения причин. После приземления пассажирам выдали воду и разместили в терминале.

По имеющимся данным, рейс в итоге был отменен.

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