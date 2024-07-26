В Пулково за полгода пытались незаконно провезти табак и алкоголь на 1,2 млн

С начала 2024 года 104 гражданина нарушили запреты при ввозе табачной и алкогольной продукции через Пулково, это в три раза больше, чем годом ранее.

Туристы все чаще пытаются в страну алкоголь, объем которого превышает 5 литров. Если в прошлом году таких случаев было всего девять, то за последние полгода — уже 33. Правила перевоза табачной продукции за последние полгода были нарушены 71 раз, в 2023-м — 24 случая. Особенно часто эти случаи фиксируются на рейсах из Турции и ОАЭ.

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Общая сумма незаконно ввозимого алкоголя и табака – 1,2 миллиона рублей. Всем нарушителям были назначены штрафы по административным делам. Товары были изъяты, сообщает Северо-Западное таможенное управление.