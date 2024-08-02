В Бокситогорске неизвестные подожгли 13 мусорных баков

Автор: Гузель Галимова
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В Бокситогорске из-за поджогов были повреждены 13 мусорных баков.

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Фото: администрация Бокситогорского района Вконтакте

Жителей просят временно пользоваться контейнерными площадками, расположенными на ближайших дворовых территориях, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Личность поджигателей на данный момент установить не удалось. Бокситогорцев, которые оказались свидетелями поджогов, просят обратиться в правоохранительные органы. Кроме того, приветствуются фотографии или видео с места происшествия.

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