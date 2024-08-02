В Бокситогорске неизвестные подожгли 13 мусорных баков

В Бокситогорске из-за поджогов были повреждены 13 мусорных баков.

Жителей просят временно пользоваться контейнерными площадками, расположенными на ближайших дворовых территориях, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Личность поджигателей на данный момент установить не удалось. Бокситогорцев, которые оказались свидетелями поджогов, просят обратиться в правоохранительные органы. Кроме того, приветствуются фотографии или видео с места происшествия.