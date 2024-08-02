В Петербурге 400 семей получат новое жилье за счет бюджета

В Санкт-Петербурге к концу 2024 года почти 400 семей получат новое жилье за счет городского бюджета. Представители городской администрации проверили ход строительства 19-этажного дома на Глухарской улице, сообщает «Петроград».

Квартиры получат ветераны, инвалиды, многодетные семьи и дети-сироты. Объект готов на 75 %, ведутся отделочные работы и монтаж инженерных сетей.

В новом микрорайоне на Глухарской улице ведется комплексная застройка: на первом этаже одного из домов откроют отделение врачей общей практики, завершается строительство школы и детского сада.