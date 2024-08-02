Генпрокуратура видит угрозу для россиян в новом законе по мигрантам

Генеральная прокуратура России опасается, что расширение полномочий полиции в вопросах миграционного контроля ограничит права законопослушных граждан. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя надзорного ведомства.

Комитет Совета Федерации рекомендовал сенаторам одобрить на пленарном заседании 2 августа законы, ужесточающие миграционный контроль. Поправки дадут полиции право выдворять иностранцев из России без решения суда.

Также сведения будут вносить в реестр «контролируемых лиц». Такие иностранцы будут ограничены в правах. Например, не смогут купить дом, открыть банковский счет, получить водительские права, регистрировать брак, юридические лица и ИП.

Начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов считает, что поправки позволят полицейским проникать в жилище без согласия проживающих в нем россиян лишь при наличии «достаточных оснований полагать», что там находится «контролируемое лицо».