Современный ветеринарный участок открыт в селе Павлово

Торжественная церемония открытия прошла вчера, 1 августа, в день рождения Ленинградской области

Это первая государственная ветеринарная клиника с предоперационной и операционной зоной, где возможно проведение эндоскопических операций.

«Передовое оборудование, высококлассные специалисты ветслужбы, строгий контроль и профилактика позволяют региону сохранять эпизоотическое благополучие и оставаться лидером АПК России», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

Как уже ранее писал ivbg.ru, врач племенного хозяйства имени Тельмана Алексей Сальников победил в первом чемпионате России по обрезке копыт крупного рогатого скота. Ранее Алексей Сальников выиграл конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного федерального округа», тогда за звание лучшего боролись 29 претендентов со всего СЗФО.