Ученые назвали частую ошибку спортсменов, мешающую росту мышечной массы

Исследователи советуют спортсменам не спешить отправляться в душ после тренировки.
Прием холодной ванны или душа после тренировки может негативно сказываться на росте мышц.
Как заявил доктор Ван Лун порталу Daily Mail, холодная вода приводит к сокращению числа специальных белков, которые вырабатываются после тренировки. Эти соединения необходимы для заполнения микроразрывов в мышцах после силовых нагрузок, делая их толще и производительнее.
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30.07.2024 152