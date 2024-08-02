Ученые назвали частую ошибку спортсменов, мешающую росту мышечной массы

Автор: Анастасия Щербакова
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Исследователи советуют спортсменам не спешить отправляться в душ после тренировки.

Прием холодной ванны или душа после тренировки может негативно сказываться на росте мышц.

Как заявил доктор Ван Лун порталу Daily Mail, холодная вода приводит к сокращению числа специальных белков, которые вырабатываются после тренировки. Эти соединения необходимы для заполнения микроразрывов в мышцах после силовых нагрузок, делая их толще и производительнее.

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30.07.2024 152
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