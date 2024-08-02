В трансляции Олимпиады перепутали флаги СССР и России

В графике с указанием рекорда советского спортсмена показали российский флаг.

На Олимпийских играх в Париже произошел очередной курьез. В графике с указанием рекорда по метанию молота советского спортсмена показали российский флаг.

Мировой рекорд (86,74 м), установленный в 1986 году Юрием Седых, был отмечен флагом СССР. При этом Олимпийский рекорд (84,80 м), принадлежащий Сергею Литвинову, который он установил на Играх в Сеуле через два года, в 1988-м, был ошибочно проиллюстрирован флагом Российской Федерации.