В трансляции Олимпиады перепутали флаги СССР и России

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В графике с указанием рекорда советского спортсмена показали российский флаг.

На Олимпийских играх в Париже произошел очередной курьез. В графике с указанием рекорда по метанию молота советского спортсмена показали российский флаг.

Мировой рекорд (86,74 м), установленный в 1986 году Юрием Седых, был отмечен флагом СССР. При этом Олимпийский рекорд (84,80 м), принадлежащий Сергею Литвинову, который он установил на Играх в Сеуле через два года, в 1988-м, был ошибочно проиллюстрирован флагом Российской Федерации.

photo_2024-08-02_13-33-16
Фото: скрин трансляции ОИ-2024
Вам будет интересно
В трансляции Олимпиады перепутали флаги СССР и России СССР, Россия, Олимпийские игры
Россиянка, выступившая на Олимпиаде, отравилась после заплыва по Сене: это уже второй случай
Ранее недомогание после соревнований по триатлону почувствовал канадский спортсмен. Россиянка Екатерина Шабалина, выступающая за сборную Казахстана на Олимпийских играх, получила отравление...
01.08.2024 73
Автор