В Петербурге и Ленобласти ищут пропавшего в середине июля жителя соседнего региона

География поисков 35-летнего жителя Псковской области охватывает уже три региона.
В Псковской области в середине июля пропал Щербаков Александр Игоревич. Как сообщают волонтеры «Лиза Алерт», 35-летний мужчина может находиться на территории Ленинградской области или Петербурга.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.
Вам будет интересно
22-летняя учащаяся колледжа за деньги регистрировала иностранцев в своей квартире, а также у знакомых. В Санкт-Петербурге задержали студентку туристического колледжа, подозреваемую...
02.08.2024 33