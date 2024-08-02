В Петербурге и Ленобласти ищут пропавшего в середине июля жителя соседнего региона

Автор: Анастасия Щербакова
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География поисков 35-летнего жителя Псковской области охватывает уже три региона.

В Псковской области в середине июля пропал Щербаков Александр Игоревич. Как сообщают волонтеры «Лиза Алерт», 35-летний мужчина может находиться на территории Ленинградской области или Петербурга.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.

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