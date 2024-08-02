Ленинградская область — лидер среди регионов России по уровню газификации

Ленинградская область лидирует по темпам газификации, заключив за первое полугодие 9858 договоров на установку газового оборудования.

Ленинградская область стала лидером среди российских регионов по объемам газификации. Об этом 2 августа рассказали на заседании штаба по газификации под председательством руководителя комитета по топливно-энергетическому комплексу 47-го региона Сергея Морозова.

С начала 2024 года в Ленобласти было подключено газоиспользующее оборудование в рамках 9858 договоров.

Продолжается индивидуальная работа с муниципальными районами по отклонённым заявкам на подключение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, — заявили в комитете по ТЭК.