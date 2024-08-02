В России значительно подешевел iPhone 15 Pro

За год стоимость смартфона упала более чем на 40%.
С момента старта продаж в России iPhone 15 Pro подешевел более чем на 40%.
Так, в прошлом году минимальная цена на флагман составляла 150 тысяч рублей, а теперь приобрести смартфон россияне могут за 95-82 тысячи рублей, пишет Hi-Tech Mail.ru.
Эксперты считают, что падение стоимости флагмана связано с большим наличием смартфонов в России у продавцов. На старте продаж iPhone 15 Pro являлся дефицитным девайсом.
Вам будет интересно
Аналитики подсчитали, какой должна быть доходность депозита, чтобы не платить налоги. Доходы от вкладов, не превышающие 180 тысяч рублей, не будут...
01.08.2024 65