В России значительно подешевел iPhone 15 Pro

За год стоимость смартфона упала более чем на 40%.

С момента старта продаж в России iPhone 15 Pro подешевел более чем на 40%.

Так, в прошлом году минимальная цена на флагман составляла 150 тысяч рублей, а теперь приобрести смартфон россияне могут за 95-82 тысячи рублей, пишет Hi-Tech Mail.ru.

Эксперты считают, что падение стоимости флагмана связано с большим наличием смартфонов в России у продавцов. На старте продаж iPhone 15 Pro являлся дефицитным девайсом.