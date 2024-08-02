Из-под завалов после обрушения части дома в Нижнем Тагиле достали тело ребенка

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Screenshot_9
Фото: МЧС

МЧС сообщает об еще одной жертве обрушения подъезда пятиэтажки.

В ходе поисково-спасательной операции на месте обрушения части дома в Нижнем Тагиле извлечено тело мальчика без признаков жизни. Об этом 2 августа передает пресс-служба МЧС. Также ранее трагедия унесла жизнь еще одного ребенка, предположительно, девочки.

Всего в результате ЧП погибшими признаны шесть человек.

Вам будет интересно
Из-под завалов после обрушения части дома в Нижнем Тагиле достали тело ребенка Нижний Тагил, взрыв бытового газа
В Нижнем Тагиле обрушился подъезд жилого дома после взрыва газового баллона
Подъезд жилой пятиэтажки обрушился в Нижнем Тагиле Свердловской области после взрыва газового баллона, сообщили в оперативных службах. Есть пострадавшие, их количество устанавливается....
01.08.2024 103
Автор