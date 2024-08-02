Водитель погиб в ДТП в Подпорожском районе. Трое женщин госпитализированы

Сигнал о ДТП на автодороге «Подпорожье – Пертозеро» в Подпорожском районе поступил в экстренные службы 2 августа около 14:00.

На место выезжала дежурная смена 139-й пожарной части. Четверо спасателей произвели деблокировку.

По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили Toyota и Nissan. Один из водителей – 60-летний мужчина – погиб до деблокировки. Пострадали трое женщин, их госпитализировали.