Докер из ружья убил коллегу в Кингисеппском районе

В лесу возле деревни Выбье в Кингисеппском районе задержали 39-летнего докера местного порта. Несколькими часами ранее в микрорайоне Ленрыба в Усть-Луге он убил выстрелом из ружья 55-летнего знакомого.

По предварительным данным, мужчины выпивали спиртное, между ними возникла ссора. После выстрелов, докер спрятал ружье и попытался скрыться.

Заведено уголовное дело об убийстве.