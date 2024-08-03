Докер из ружья убил коллегу в Кингисеппском районе

В лесу возле деревни Выбье в Кингисеппском районе задержали 39-летнего докера местного порта. Несколькими часами ранее в микрорайоне Ленрыба в Усть-Луге он убил выстрелом из ружья 55-летнего знакомого.
По предварительным данным, мужчины выпивали спиртное, между ними возникла ссора. После выстрелов, докер спрятал ружье и попытался скрыться.
Заведено уголовное дело об убийстве.
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